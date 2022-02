Segundo o filho, Frederico Corado, Lauro António sofreu "um ataque cardíaco fulminante" hoje de manhã em casa, em Lisboa.

Não há ainda informações sobre cerimónias fúnebres.

Com uma longa e diversificada ligação ao cinema, Lauro António foi espectador, crítico, programador, diretor de festival, professor, cineclubista, argumentista e realizador, tendo também encenado para teatro.

Foi autor de cerca de 50 livros relacionados com cinema e mais de uma dezena de obras cinematográficas, sendo as mais reconhecidas "Manhã Submersa" (1980) e "O Vestido Cor de Fogo" (1985), adaptações literárias de Vergílio Ferreira e José Régio, respetivamente.

No início de 2021, foi criada em Setúbal a Casa das Imagens, uma biblioteca e mediateca cuja conclusão apenas foi possível com a doação por parte de Lauro António de 50 mil livros, filmes, fotografias, cartazes, documentos e objetos relacionados com cinema e imagem. Este foi apenas uma parte do acervo pessoal que o cineasta quis disponibilizar para consulta pública, para que não se dispersasse ou caísse no esquecimento.

De resto, foi Lauro António o encarregado de dirigir a Casa das Imagens — inaugurada em maio de 2021 — e a dinamizar uma programação com ciclos de cinema e publicação de livros - o primeiro dos quais sobre o filme negro norte-americano -, debates e criação de um arquivo de entrevistas de vida de figuras ligadas a esta arte.