A morte de Poitier foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros das Bahamas à publicação online Insider.

Ícone de Hollywood, Poitier tornou-se numa das mais celebradas figuras do cinema, desbravando caminho para a representatividade dos atores negros na sétima arte.

Nascido em Miami, no estado da Flórida, mas criado nas Bahamas e apenas regressando aos EUA quando já tinha 15 anos, aquele que começou por ser um jovem negro bahamiano a desenvencilhar-se em trabalhos mal-pagos e a servir enquanto médico de combate na Segunda Guerra Mundial, tornou-se numa das mais importantes figuras afro-americanas e do cinema em geral.

Ao longo da sua ilustre carreira, Poitier notabilizou-se em papéis em filmes como "Os Audaciosos" (1958), "Uma Voz nas Sombras" (1963) e "No Calor da Noite" (1967). Foi pelo seu trabalho na película de 1963, em que faz de itinerante que ajuda um conjunto de freiras da Alemanha de Leste a construir uma capela no deserto do Arizona, que venceu o Óscar de Melhor Ator — inédito até então para um ator negro — e um Globo de Ouro.

Esta conquista foi particularmente revelante, já que foi conseguida num período de fortes tensões raciais nos EUA com o surgimento do movimento dos direitos civis afro-americano — antes dele, apenas uma atriz negra tinha recebido um prémio da Academia, Hattie McDaniel, enquanto Melhor Atriz Secundária, pela participação em "E Tudo o Vento Levou", de 1939.

Ao longo da vida, Poitier receberia ainda um Óscar honorário, em 2001, o prémio Cecil B. DeMille, em 1981, e o Prémio Screen Actors Guild Life Achievement, em 1999, entre outros. De registar ainda que o ator ganhou também um Grammy em 2001 de Melhor Álbum Spoken Word, por "The Measure of a Man", a autobiografia que publicou e mais tarde narrou.

Poitier, de resto, foi sempre um ator engajado na luta contra o racismo e pela representatividade negra, o que lhe levou a ser feito cavaleiro da Excelentíssima Ordem do Império Britânico pela Rainha Isabel II em 1974 — de mencionar que, quando nasceu, as Bahamas eram uma possessão colonial britânica. Mais tarde, em 1995, recebeu o Prémio Kennedy pela sua contribuição para as artes e, em 2009, a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honra que pode ser conferida a um civil.

Citado pelo The Guardian, o primeiro-ministro das Bahamas, Chester Cooper, disse ter ficado "dividido entre grande tristeza e um sentimento de celebração" quando soube da morte de Poitier. Por um lado, a "tristeza por já não estar cá para eu dizer-lhe o quanto significa para nós"; por outro, "a celebração por todo aquilo que fez para mostrar ao mundo que aqueles que começam das mais humildes origens podem mudar o mundo", comunicou o governante. "Perdemos um ícone; um herói, um mentor, um lutador, um tesouro nacional", concluiu.