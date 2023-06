Silvio Berlusconi tinha 86 anos e estava internado no hospital San Raffaele, em Milão, desde sexta-feira, diz o Corriere della Sera.

Esta manhã, o jornal italiano tinha dado conta de que o estado de Berlusconi era "extremamente grave". O seu irmão, a mulher e os filhos dirigiram-se ao hospital.

Em maio, o antigo primeiro-ministro italiano esteve internado durante 44 dias no mesmo hospital, com uma pneumonia agravada pela leucemia crónica de que sofria há alguns anos.

Berlusconi foi hospitalizado várias vezes ao longo dos anos, numa delas para lhe ser implantado um estimulador cardíaco (‘pacemaker’).

O antigo primeiro-ministro, cargo que exerceu em três ocasiões, esteve também internado por causa da covid-19 e, em janeiro de 2022, para tratar uma infeção urinária.

Berlusconi, um dos homens mais ricos da península com uma fortuna estimada pela Forbes em 6,4 mil milhões de euros, entrou na política em 1994 e foi primeiro-ministro durante um total de nove anos. Apesar de uma série de escândalos sexuais e de processos judiciais que mancharam a sua imagem, manteve um lugar especial no coração de muitos italianos.

Três vezes primeiro-ministro do país e líder do partido político Forza Italia (parceiro do atual Governo), Berlusconi era igualmente proprietário da maior rede de televisão comercial em Itália e do grupo de 'media' Mediaset, um dos impérios da comunicação social mais importantes de Itália e da Europa, entre outras grandes empresas da economia italiana.