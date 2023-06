Apelidado de "Unabomber" pelo FBI, Theodore "Ted" Kaczynski morreu no centro médico da prisão federal de Butner, na Carolina do Norte, disse à Associated Press Kristie Breshears, porta-voz do Departamento Federal de Prisões.

O homem foi encontrado sem reação na sua cela no início da manhã deste sábado e foi declarado morto por volta das 8 horas da manhã. Ainda não é conhecida a causa da morte.

Kaczynski foi considerado culpado de montar 16 explosões que mataram três pessoas e feriram 23, em várias partes dos EUA, entre 1978 e 1995.

Kaczynski estava a cumprir prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional, após ter sido detido em 1996 numa cabana primitiva onde vivia, no oeste de Montana.

Antes de ser transferido para a unidade médica da prisão, Ted estava detido na prisão federal Supermax em Florence, no Colorado, desde maio de 1998, quando foi condenado a quatro sentenças de prisão perpétua por mais 30 anos. Em causa estava uma campanha de terror que deixou as universidades de todo o país em alerta.

Anos antes dos atentados do 11 de Setembro e do envio de correio com antraz, as bombas caseiras mortíferas do "Unabomber" alteraram a forma como os americanos enviavam encomendas e embarcavam em aviões, chegando mesmo a encerrar praticamente as viagens aéreas na Costa Oeste em julho de 1995.

Obrigou o The Washington Post, em conjunto com o The New York Times, a tomar a decisão, em setembro de 1995, de publicar o seu manifesto de 35.000 palavras, "Industrial Society and Its Future", que afirmava que a sociedade moderna e a tecnologia estavam a conduzir a um sentimento de impotência e alienação.

Mas isso conduziu à sua ruína. O irmão de Kaczynski, David, e a mulher deste, Linda Patrik, reconheceram o tom do tratado e avisaram o FBI, que andava há anos à procura do "Unabomber" na mais longa e dispendiosa caça ao homem do país.

Em Abril de 1996, as autoridades encontraram-no numa cabana de contraplacado e lona de 3 por 4 metros, nos arredores de Lincoln, Montana, que estava cheia de diários, um diário codificado, ingredientes explosivos e duas bombas prontas.

Como génio do crime, "Unabomber" ganhou a sua quota-parte de simpatizantes e comparações com Daniel Boone, Edward Abbey e Henry David Thoreau.

Depois de revelado como um eremita de olhos selvagens, cabelo e barba compridos, que suportava os invernos do Montana numa cabana de uma divisão, Kaczynski pareceu a muitos mais um solitário patético do que um anti-herói romântico.