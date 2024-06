“Estão a ser feitos progressos em todas as direções táticas”, disse o ministro numa reunião da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a aliança militar de países da antiga União Soviética liderada pela Rússia.

“No total, 880 quilómetros quadrados de território ficaram sob o controlo do Exército russo este ano” na Ucrânia, disse Andrei Belooussov, na reunião no Cazaquistão, acrescentando que as forças russas tomaram “28 cidades ucranianas” desde o princípio do mês.

O Exército ucraniano, com falta de munições e efetivos, está em dificuldades há vários meses, tendo a Rússia lançado uma nova ofensiva no início de maio nos arredores de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia.

Nesta região, as tropas russas obrigaram os soldados ucranianos a recuar “oito ou nove quilómetros”, disse Andrei Belousov.

Kiev espera que o próximo fornecimento de munições ocidentais, há muito aguardado, permita recuperar a vantagem na linha da frente.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou que a Ucrânia ataque alvos em solo russo “sob certas condições, a fim de defender a região de Kharkiv”, disse um alto responsável norte-americano na quinta-feira.