A homenagem reconhece a ação da SPA, "criada para a representação dos autores portugueses, de todas as disciplinas literárias e artísticas, na gestão do direito de autor", conclui a mensagem oficial.

A SPA iniciou a celebração do centenário, em janeiro, com a apresentação de uma obra do artista plástico José de Guimarães que constitui a imagem das comemorações e ocupa a fachada do edifício-sede da cooperativa, em Lisboa.

Os cem anos de atividade da SPA estão a ser assinalados ao longo deste ano com a divulgação de documentários e depoimentos de autores portugueses, a edição do livro “Em nome dos Autores”, que reúne textos e imagens de "datas especiais", como os dias do Teatro, da Música, da Poesia e do Autor, a exposição “A celebração dos Autores”, a emissão de dois selos comemorativos pelos CTT e uma campanha institucional de sensibilização para o direito de autor.

No auge das celebrações, em 22 de maio, serão entregues as Medalhas de Honra e os prémios Consagração de Carreira e Vida e Obra.

A gala do centenário realizar-se-á em 29 de maio, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

A SPA foi fundada em 1925, com a designação Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses. A designação atual foi adotada em 1970, de modo a abranger mais áreas de criação artística, após revisão dos estatutos originais de 1928.

Em 1985, nos 60 anos da cooperativa, a SPA recebeu a Ordem do Infante D. Henrique e a Medalha de Mérito Cultural do do Governo português.

Este ano, as insígnias de Membro Honorário da Ordem de Camões forem entregues por Marcelo Rebelo de Sousa ao presidente da direção da SPA, José Jorge Letria.