Esta será a terceira edição do Maia BD – Festival Internacional de Banda Desenhada, convocando exposições, lançamentos editoriais, sessões de autógrafos, cinema, jogos de tabuleiro e oficinas no Fórum da Maia e na biblioteca municipal.

A propósito dos 90 anos da editora norte-americana DC Comics, o Maia BD convidou a argumentista Stephanie Phillips, que “assinou títulos de referência com personagens femininas como ‘Harley Quinn’ e ‘Mulher-Maravilha’”, e o autor Brian Azzarello, ligado à escrita de histórias com as personagens Batman ou Super-Homem.

Entre as exposições programadas, destaca-se a que faz uma retrospetiva de carreira de Luís Louro, autor de, entre outros, “O Corvo”, “Alice”, “Coração e papel” e coautor da série “Jim del Mónaco” (com Tozé Simões).

Luís Louro, que em junho completa 60 anos e receberá a medalha de mérito cultural do município de Lisboa, acaba de publicar o álbum “Os filhos de Baba Yaga”, que inaugura também uma chancela de autor, “Folhas de Louro”, na editora A Seita.

Das exposições previstas fazem parte ainda uma dedicada ao álbum “O grande Gatsby”, com desenho de Jorge Coelho, uma sobre o autor catalão Kim – que estará presente na Maia – e ainda uma intitulada “Um Olhar da BD francesa sobre Portugal”.

Esta mostra, em particular, reúne desenhos originais de três autores que publicaram obras que remetem para Portugal e para a cultura portuguesa. São eles “Borboleta”, de Madeleine Pereira, “Ao som do fado” e “O desassossegado senhor Pessoa”, de Nicolas Barral, e “Edgar”, de Matthieu Sapin.

O livro “A aventura do sapo”, numa colaboração entre a desenhadora Kachisou (Cátia Sousa) e o argumentista André Morgado, também será desvendado em exposição no Maia BD.

O argumentista belga Jean Dufaux, os brasileiros Marcello Quintanilha e André Diniz e os portugueses Daniel Maia, Joana Afonso, Margarida Madeira, Osvaldo Medina e Paulo J. Mendes são outros autores que vão marcar presença no festival.

Em nota de imprensa, a organização revela ainda um conjunto de outras iniciativas a animarem o Maia BD entre sexta-feira e domingo, nomeadamente sessões de desenho com o Coletivo Porto Urban Sketchers, jogos de tabuleiro, ‘cosplay’ e sessões de cinema com, entre outros, o filme “Flow – À deriva”, de Gints Zilbalodis.

O Maia BD é uma iniciativa da câmara municipal da Maia com organização da cooperativa editorial A Seita.