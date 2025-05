A decisão do juiz surge horas depois da Casa Branca ter dito que expulsou oito migrantes condenados por crimes violentos nos Estados Unidos, mas em que se recusou a revelar o seu destino.

Numa audiência de emergência que convocou para tratar de relatos de que imigrantes tinham sido enviados para o Sudão do Sul, o juiz Brian Murphy, em Boston, disse que os oito imigrantes a bordo do avião não tiveram uma oportunidade significativa de objetar que a deportação poderia colocá-los em perigo.

Minutos antes da audiência, funcionários da administração Trump acusaram os “juízes ativistas” de defenderem a libertação de criminosos perigosos.

O grupo foi levado de avião para fora dos Estados Unidos poucas horas depois de ter sido notificado, não tendo tido oportunidade de contactar advogados que pudessem objetar em tribunal.

Os advogados do Governo argumentaram que os homens tinham um historial com o sistema de imigração, o que lhes dava oportunidades anteriores de expressar o medo de serem deportados para um país fora do seu país de origem, adiantando ainda que as autoridades de imigração podem ter entendido mal a ordem porque o juiz não especificou o tempo necessário entre a notificação e a deportação.

Os países de origem dos imigrantes – Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietname e Sudão do Sul – não os aceitaram de volta, de acordo com Todd Lyons, o diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE, na sigla inglesa), que falou aos jornalistas em Washington pouco antes da audiência em tribunal.

Mais tarde, disse que os imigrantes vinham de países que muitas vezes não aceitam todos os seus cidadãos deportados ou que tinham outras situações que impediam o seu regresso a casa.

”Estes representam as verdadeiras ameaças à segurança nacional”, disse Lyons numa conferência de imprensa. Atrás dele, havia uma exposição de fotos de homens que ele disse terem sido condenados por violação, homicídio, assalto à mão armada e outros crimes.

O Presidente Donald Trump dos Estados Unidos e a Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, “estão a trabalhar todos os dias para tirar estes criminosos cruéis das ruas americanas – e enquanto os juízes ativistas estão do outro lado, lutam para os trazer de volta ao solo dos Estados Unidos”, disse Tricia McLaughlin, porta-voz do departamento.

Os funcionários da Segurança Interna divulgaram poucos detalhes específicos sobre o voo de deportação.

Adiantaram apenas que o voo partiu na terça-feira com oito pessoas a bordo e que elas permaneceram sob custódia do departamento, acrescentando que não podiam revelar o destino final dos imigrantes por motivos de “segurança e segurança operacional”.

O caso surge no meio de uma ação de repressão da imigração levada a cabo pela administração republicana, que se comprometeu a deportar milhões de pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos. A luta legal é o mais recente ponto de inflamação à medida que a administração se insurge contra os juízes cujas decisões abrandaram as políticas do presidente.

Com o Congresso em grande parte silencioso ou apoiante, os opositores da agenda de Trump apresentaram centenas de ações judiciais e os juízes emitiram dezenas de ordens contra a administração. A imigração tem sido a questão mais polémica. Há a deportação equivocada de um imigrante que vivia em Maryland para uma prisão em El Salvador, bem como a pressão de Trump para deportar rapidamente supostos membros de gangues venezuelanos sem uma revisão judicial.

”Vemos juízes ativistas a intervir de uma forma que nunca vimos antes, para colocar os criminosos em primeiro lugar e não o povo americano”, disse Madison Sheahan, vice-diretor do ICE, na conferência de imprensa.

Os funcionários da administração insistiram que os homens tinham recebido um processo justo, mas não forneceram quaisquer pormenores. Os advogados de defesa dos direitos dos imigrantes afirmaram que as deportações violavam uma ordem do tribunal que proíbe o envio de pessoas para outros países que não o seu país de origem sem primeiro lhes permitir argumentar que a deportação poderia colocá-las em perigo.

Murphy decidiu na terça-feira que a administração deve manter a custódia e o controlo das pessoas que “estão atualmente a ser removidas para o Sudão do Sul ou para qualquer outro país terceiro, para garantir a viabilidade prática do regresso” se considerar que essas remoções são ilegais.

Os advogados dos imigrantes afirmaram que a administração Trump parece ter começado a deportar pessoas de Myanmar e do Vietname para o Sudão do Sul, apesar de uma ordem do tribunal que restringe as expulsões para outros países.