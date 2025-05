De acordo com a convocatória do Conselho Nacional do PSD, hoje publicada no Povo Livre (jornal oficial do partido), a reunião terá na ordem de trabalhos a análise da situação política, a apresentação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas de 2024 e o “apoio a candidatura a Presidente da República”.

Apesar de a convocatória não referir qualquer nome, vários dirigentes do PSD, incluindo o presidente Luís Montenegro, já deixaram claro que irão propor ao partido o apoio ao seu antigo líder Luís Marques Mendes, que apresentou a candidatura no início de fevereiro para as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano.

O Conselho Nacional do PSD, marcado para as 21:00 num hotel em Lisboa, vai realizar-se poucas horas depois de o almirante Henrique Gouveia e Melo apresentar oficialmente a sua candidatura à Presidência da República, iniciativa marcada para as 19:00 em Lisboa na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.

Gouveia e Melo confirmou que é candidato às presidenciais de janeiro de 2026, em declarações à Rádio Renascença, no passado dia 14, em plena campanha eleitoral para as legislativas antecipadas de domingo.