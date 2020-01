Os motoristas convidam os colegas a fazerem uma “greve nacional de TVDE” no sábado, no domingo e na segunda-feira, desligando a aplicação.

Segundo um motorista no Porto contactado pela Lusa, o protesto surgiu no âmbito de vários grupos de motoristas que se reuniram nas redes sociais, nomeadamente no WhatsApp.

Segundo a mesma fonte, o protesto está relacionado com o anúncio de redução do preço das viagens a partir de hoje pela plataforma de transporte de passageiros, que deu conta disso mesmo aos motoristas parceiros apenas na quinta-feira.

A redução de preços vai diminuir a margem de lucro por viagem destes motoristas para níveis insustentáveis, acrescentou.

Apesar de o protesto estar agendado para a partir de sábado, hoje, no Porto, já bastantes motoristas terão desligado a aplicação, acrescentou, sem conseguir determinar se o mesmo aconteceu em Lisboa e noutras zonas do país.

Num ‘flyer’ a apelar à greve divulgado na internet, com a ‘hashtag’ “#uberoff”, os motoristas e parceiros da Uber dizem estarem “cheios de cortes e tarifas cada vez menores, enquanto as despesas aumentam cada dia”.