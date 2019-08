António Gomes, de 47 anos, desde o início da paralisação dos motoristas passa “todos os dias várias horas” debaixo do viaduto, junto à Companhia Logística de Combustíveis (CLC), onde dia e noite se concentra o “piquete” de greve.

António fez na sexta-feira o primeiro “serviço mínimo” e voltou para o piquete “até cerca de meia-noite”. Hoje de manhã, lá estava de novo, depois de ter descansado algumas horas.

A vida de dezenas de motoristas tem sido assim nos últimos dias. Dividida entre o cumprimento dos serviços mínimos para que são requisitados e a luta, debaixo do viaduto onde se vai vendo quem conduz os camiões que saem da empresa, carregados de combustíveis.

Na manhã de sábado, a greve regista em Aveiras de Cima, no concelho de Azambuja, distrito de Lisboa, uma das menores concentrações de motoristas.

“Muitos foram a casa descansar, porque têm de estar em condições para cumprir os serviços mínimos”, explica António Gomes, um dos motoristas que estão “cada vez mais desiludidos com os patrões”.

A Associação Nacional de Transportes Rodoviários (Antram) “está irredutível, com o Governo do lado do dela, e não quer chegar a um consenso para acabar com a greve”, lamenta o motorista, que exerce a profissão há 21 anos, nove dos quais a transportar matérias perigosas.

Francisco Marques, motorista de matérias perigosas há 30 anos, admite hoje “desilusão com alguns colegas” que não passam ali “tanto tempo como deviam”.