“Vejo isto [requisição civil] como um ataque à greve, até porque estas pessoas cumpriram os serviços mínimos. O Governo não esteve aqui […], estas pessoas saíram para trabalhar, simplesmente fizeram oito horas e não as 14 ou 15 horas que habitualmente fazem”, assegurou Pedro Pardal Henriques, que falava aos jornalistas em Aveiras de Cima, distrito de Lisboa.

O advogado Pedro Pardal Henriques lamentou ainda que o sindicato e os trabalhadores não tenham conhecimento das escalas que “estão a ser feitas”, vincando que apenas sabem das percentagens decretadas e não a que número de veículos se referem.

Questionado sobre a possibilidade de os serviços mínimos para o abastecimento do aeroporto de Lisboa não terem sido cumpridos, o assessor jurídico do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) garantiu que os carros saíram de Aveiras, escoltados pelas autoridades, e que todos os motoristas, escalados para essa função, cumpriram as oito horas de trabalho.

“Agora se foram escalados para fazer quatro viagens e só fizeram três […] porque é o limite das oito horas de trabalho, se calhar foi isso que aconteceu”, indicou.

Pedro Pardal Henriques reiterou ainda que estes trabalhadores devem “receber condignamente” pelas suas funções e que, “ainda que contrariados”, cumpriram os serviços mínimos.

Este responsável referiu também que o conflito é "muito simples de resolver", bastando "chamar as partes para se fazer um acordo", alternativa que o sindicato diz que sempre tentou.

"Fizemos várias propostas [...] e a resposta [das empresas] foi sempre ‘não, não queremos’", referiu o advogado, acrescentando que representará os trabalhadores até que o SNMMP queira.