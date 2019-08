"A greve vai ser desconvocada da parte do SIMM", anunciou o porta-voz do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), Anacleto Rodrigues, no final da reunião.

O SIMM é um dos sindicatos que convocou a greve que decorre desde segunda-feira por tempo indeterminado. Já o Sindicato Nacional de Mercadorias de Matérias Perigosas (SNMMP) mantém a paralisação.

"Chegámos à conclusão de que esta greve não surtiu os efeitos da greve que desejávamos, mas surtiu em parte porque hoje fala-se da profissão de motorista e daquilo que é a nossa vida. Penso que hoje há um conhecimento diferente na opinião pública sobre aquilo que é a nossa profissão", disse Anacleto Rodrigues, representante do SIMM, à saída da reunião.

“Desconvocámos a greve numa base de irmos agora trabalhar no sentido daquilo que eram as nossas propostas e de que a Antram já tinha conhecimento", continuou. "E agora vamos trabalhar com uma primeira reunião já no próximo dia 12 de setembro”.

O dirigente sindical explicou que a ideia agora é "trabalhar naquilo em que ainda possa haver margem: os tempos de trabalho, a criação de um grupo que vai definir as regras que se aplicam nas questões das cargas e descargas, que é um trabalho que não temos obrigação de fazer". "Não é que seja pesado, as pessoas que não fiquem com a ideia de que os motoristas não querem fazer as cargas e descargas, é que esse trabalho feito por nós tira postos de trabalho à economia e coloca-nos numa situação de desproteção social", esclareceu.