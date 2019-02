A Moveaveiro foi criada em 2004 para integrar a frota de autocarros, os transportes fluviais, as Bicicletas de Utilização Gratuita de Aveiro (BUGA) e o estacionamento urbano.

A extinção da empresa, que deixou de ter atividade operacional com a concessão dos transportes urbanos e a passagem da gestão do estacionamento parconizado e das BUGA para a câmara, surge no âmbito da lei que obriga a acabar com as empresas municipais sem viabilidade económico-financeira.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, considerou que se trata de “um marco muito importante e histórico”, que culmina “uma das mais difíceis reformas realizadas na gestão da Câmara de Aveiro”.

“A Moveaveiro era uma empresa muito complexa, com um leque de recursos humanos grande e com áreas de negócio muito complexas, e foi necessário estudar bem a realidade da empresa e dar destino a cada uma dessas áreas”, disse o autarca.

Ribau Esteves, que falava após a assinatura da escritura de liquidação da Moveaveiro, realçou ainda o “pulo qualitativo muito relevante” obtido nos serviços prestados e os ganhos em termos financeiros.