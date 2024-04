Aveiro é Capital Portuguesa da Cultura em 2024. Somos a primeira cidade a assumir este título, com toda a responsabilidade e entusiasmo que essa circunstância nos proporciona. Encaramos o desafio como uma oportunidade de assinalar, pensar e discutir a Cultura, e, por consequência, a Vida, porque a extensão do que hoje se entende por Cultura é cada vez mais vasta, democrática e transversal, compreendendo as mais diversas dimensões da nossa existência.

Este é um título que resulta do percurso realizado nos últimos anos. Uma estratégia ancorada no Plano Estratégico para a Cultura 2019-2030, documento que definiu as linhas de ação da Câmara Municipal de Aveiro nesta área. Fez parte desse plano um passo fundamental para nos trazer até aqui: a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027. Foi um processo que assumimos com ambição e que nos colocou entre as quatro cidades finalistas, depois de três anos de intenso trabalho e de um envolvimento profundo de todos, gerador de ideias e de muitos projetos.

Assim como a Capital Europeia da Cultura em 2027 foi um passo num percurso mais amplo, também Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024 é mais uma etapa para a Cultura do Município. Nada se esgota neste ano ou muda na estratégia de fundo. Vai ser um ano de mobilização especial de Aveiro em torno da criação contemporânea e da honra à tradição, que desejamos que seja uma oportunidade de envolvimento profundo com a Cultura e capaz de gerar novas possibilidades.

A Câmara Municipal de Aveiro assume a liderança deste processo, que conta com a participação de muitos Cidadãos, Entidades Públicas e Privadas, deixando aqui uma referência especial à Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e aos seus Municípios associados – e um agradecimento público a Todos.

O programa que propomos é vasto e multifacetado. São muitos os espetáculos, as exposições, os debates, os encontros, as ações de capacitação e outras atividades. A criatividade vai encontrar-se nas múltiplas apresentações de diferentes Artes, que vão viver ao lado de eventos que já marcam a agenda do Município de Aveiro e que ganham uma dimensão maior pela vida da Capital Portuguesa da Cultura.

Aveiro 2024 com programação dedicada ao 25 de Abril

Quero aproveitar este momento para partilhar consigo os motivos especiais de visita a Aveiro, nesta semana de celebração dos 50 anos do 25 de Abril. A programação do 2.º trimestre de Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024, dedicada à temática da Cultura & Democracia, apresenta várias iniciativas relacionadas com a celebração do 25 de Abril de 1974, nomeadamente o espetáculo inédito da encenadora Patrícia Portela, Mercado das Madrugadas (ou manuais de instruções para revoluções futuras). A performance, que decorre entre 24 e 27 de abril na Praça Dr. Joaquim Melo Freitas, consiste na montagem e desmontagem de um mercado e propõe um lugar de discussão e imaginação para os próximos 50 anos de revoluções.

Destaque também para a exposição O Exercício da Liberdade, uma mostra inédita que reúne um conjunto de obras de artistas portugueses e internacionais, desde as vanguardas dos anos 1960 e 1970 até à atualidade, e que pertencem às Coleções de Serralves e do Município de Aveiro.

Ainda nos meses de maio e junho, os Cidadãos e Visitantes terão a oportunidade de assistir a atividades dedicadas ao tema do 25 de Abril, dos quais destaco algumas – que pode conhecer com mais pormenor aqui: Fado Alexandrino (9 de maio); Made In Aveiro Cantar Zeca Afonso (19 de maio); o projeto Quis saber quem sou, do Teatro Nacional Dona Maria II (25 de maio); a Conferência Cultura e Democracia (29 de maio); o ciclo de quatro curtas-metragens, Experimenta Música [Estreia] | Ano 1º - 1º de Maio | Cravos De Abril | Paredes Pintadas Da Revolução Portuguesa (18 de maio), ou a estreia de Zeca Afonso, Cantor e Poeta – Viagem Literária (29 de junho).

Aproveitemos tudo o que este ano especial tem para nos / vos oferecer. Como diz o slogan de Aveiro 2024, temos um cenário infinito pela frente, que queremos viver consigo, utilizando os bons motivos da Vida, do encontro ou do reencontro, da celebração artística e da Cultura portuguesa para viver um ano memorável na Região, no Município e na Cidade de Aveiro.

Aqui tem o meu/nosso convite e um Abraço.

Esperamos por si em Aveiro, a Cidade dos Canais.