O dia de pico registou-se em 10 de agosto, quando foram geridos 384 voos, tendo este sido o mês mais movimentado no aeroporto de Faro, sublinha o comunicado.

A torre de controlo no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, registou um acréscimo de 2,3% nos movimentos no ano passado, para 222.984, contra os 217.871 movimentos no ano anterior, sendo que a média diária do tráfego gerido nesta infraestrutura se situou nos 611 voos.

Já o pico ocorreu em 09 de agosto, com um total de 709 movimentos, e o mês mais movimentado foi julho, com 21.063 movimentos.

No aeroporto Sá Carneiro, por sua vez, a torre de controlo aproximou-se dos 110 mil movimentos geridos no ano passado, um crescimento de 3,6% face ao ano precedente, quando o total foi de 105.981 movimentos.

Em média, a NAV Portugal no Porto controlou um total de 301 voos a cada dia do ano passado.

No Porto, em 2019, o dia de pico ocorreu em 08 de setembro, quando foram controlados 396 voos, sendo que o mês mais movimentado foi julho, com 10.938 movimentos.

No arquipélago dos Açores, onde a NAV gere as torres de controlo de Ponta Delgada, Horta, Flores e Santa Maria, o destaque vai para o crescimento de 6,6% nos movimentos observados em São Miguel e de 5,2% nas Flores.

Em Ponta Delgada, a NAV Portugal geriu 24.960 voos em 2019, face ao ano anterior, situando a média diária deste aeroporto nos 68 voos, sendo que o dia de pico no aeroporto João Paulo II ocorreu em 26 de julho, com 102 voos controlados.

No caso da Horta é de salientar que esta torre de controlo gere não só os voos no Faial, como também de outras ilhas do grupo central, no caso Graciosa, Pico e São Jorge.

Ao todo, a NAV no Faial geriu 11.698 voos em 2019, mais 3% que em 2018, o que colocou a média diária em 32 voos.

Em julho registou-se o mês mais movimentado nesta torre de controlo no ano passado, com 1.470 movimentos e em termos de pico, a Horta atingiu 56 voos controlados em dois dias, em 22 de julho e 12 de agosto, respetivamente.

Já as torres de controlo de Santa Maria e Flores registaram evoluções opostas em 2019, com uma quebra de 5,2% e uma subida de 5,2%, pela mesma ordem.

Em Santa Maria, as equipas das NAV geriram um total de 2.971 voos em 2019 e nas Flores foram geridos 2.227 movimentos no ano passado.

Tudo somado, a NAV geriu um total de 41.856 movimentos no arquipélago dos Açores em 2019, contra 40.022 no ano precedente.

No arquipélago da Madeira, 2019 fica marcado por quebras nos movimentos em ambos os aeroportos da região, com as torres de controlo da NAV Portugal a registarem menos movimentos no Funchal e sobretudo em Porto Santo.

Na ilha da Madeira registaram-se 25.839 voos em 2019 (-3,3%), o que em média significa 71 voos por dia, tendo o pico sido registado em 19 de agosto, com o controlo de um total de 116 voos e com agosto a ser o mês mais movimentado, com 2.480 entradas/saídas.

No ano passado, no aeroporto de Porto Santo o total de movimentos caiu 14,7% para 3.261 voos.