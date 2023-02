Desde que a Jornada Mundial da Juventude foi anunciada em Lisboa, em 2019, que uma frase se repete: Portugal nunca viu um evento deste dimensão, já que se fala na presença de pelo menos 1,5 milhões de pessoas.

Entre polémicas com os custos e a organização necessária, começa a desenhar-se aquilo que vai ser o maior encontro de sempre na cidade de Lisboa, desta vez protagonizado essencialmente por jovens católicos (embora não seja limitado à Igreja).

Assim, vejamos o que vai acontecer entre 1 e 6 de agosto de 2023.

Qual é o programa geral da JMJ?

Segundo a organização, este é o esquema geral do evento:

créditos: Jornada Mundial da Juventude

O que são os Dias nas Dioceses?

No período de 26 a 31 de julho de 2023, antecedendo o período oficial da JMJLisboa2023, que se realiza entre 1 e 6 de agosto, realizam-se os Dias nas Dioceses, em que jovens de todo o mundo serão distribuídos por todo o território nacional, tendo oportunidade de "viver localmente uma experiência de comunhão, de partilha e de fé".

Os jovens ficam acolhidos em equipamentos como pavilhões gimnodesportivos, colégios, associações culturais, centros paroquiais ou famílias que abrem as portas de suas casas para os receber durante aquela semana.

Depois, no início da semana da Jornada — essencialmente nos dias 31 de julho e 1 de agosto —, este jovens vão ser distribuídos pelas três dioceses de acolhimento, ou seja, Lisboa, Santarém e Setúbal.

Quando começa oficialmente a JMJ?

A Jornada Mundial da Juventude tem o início oficial marcado para dia 1 de agosto, uma terça-feira, com a Missa de Abertura. A cerimónia — que está prevista acontecer no Parque Eduardo VII — vai contar com a presença de D. Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa. O Papa ainda não estará nesta celebração.

Quando é que o Papa chega a Portugal?

O calendário oficial da visita do Papa a Portugal ainda não foi divulgado, mas sabe-se que a cerimónia de acolhimento em Lisboa vai ter lugar na quinta-feira, 3 de agosto. A partir desse dia, há outros quatro momentos que contam com a presença do pontífice: a Via-Sacra, a Vigília, a Missa de Envio e, por fim, o encontro com os voluntários da JMJ, que deverá acontecer em Oeiras.

Sabe-se também que o Papa pretende visitar o Santuário de Fátima, mas a data para tal ainda não é conhecida.

O que são os chamados "eventos centrais"?

Além da Missa de Abertura e do acolhimento do Papa, os eventos centrais incluem a Via-Sacra, a Vigília e a Missa de Envio.

Na Via-Sacra, que em princípio deverá acontecer no Parque Eduardo VII, os peregrinos "através de uma experiência orante e imersiva", vão "acompanhar os passos de Jesus na Sua paixão", explica a organização da JMJ. Ao contrário do habitual, as 14 estações da Via-Sacra não serão feitas em movimento, devido ao grande número de participantes.

Por sua vez, a Vigília é um momento de "Adoração ao Santíssimo Sacramento", em que os peregrinos vão poder "rezar em conjunto". Por tradição da JMJ, este é um momento que desenrola por toda a noite, devendo os peregrinos pernoitar no local, neste caso o Parque-Tejo.

Na manhã seguinte, o Papa preside à Missa de Envio, que termina a JMJ Lisboa 2023. "Antes do final da Missa, o Santo Padre anuncia a cidade que acolherá a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude", é referido.

Rise Up e Festival da Juventude. O que é isto?

Na semana da Jornada Mundial da Juventude, estão previstas várias atividades para os participantes na cidade de Lisboa, além dos eventos centrais.

No caso do Rise Up, os peregrinos vão ter acesso a momentos de catequese sobre vários temas — um pouco como foi acontecendo em cada paróquia desde que a JMJ Lisboa 2023 foi anunciada.

Estes encontros "decorrerão em igrejas e noutros espaços [ainda por anunciar], por grupos linguísticos. Os peregrinos terão oportunidade de partilhar a sua fé, de ouvir a voz da Igreja e celebrar os Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia", é adiantado.

Por sua vez, o Festival da Juventude consiste num "conjunto de eventos culturais, religiosos e desportivos, protagonizados pelos peregrinos da JMJ, numa partilha da vivência cristã feita por jovens de todo o mundo, fruto da sua criatividade e generosidade".

Segundo a organização, vai ser possível encontrar "eventos nas áreas de Música, Cinema, Exposições, Teatro, Dança, Conferências e Eventos Religiosos (orações, testemunhos, adoração, encontros conduzidos por Movimentos, Associações e Congregações)", todos com entrada gratuita.

Estes eventos vão acontecer "por toda a cidade de Lisboa, em palcos e espaços exteriores, mas também em espaços interiores (auditórios, salas de cinema, teatros, museus, espaços de exposições, igrejas), cedidos por entidades públicas e privadas que generosamente se querem associar à JMJ Lisboa 2023". Neste momento, os locais exatos ainda não foram divulgados.

Neste festival vai ainda haver espaço para eventos desportivos, como torneios de futebol e voleibol de praia.

Para que o Festival da Juventude seja possível, a organização abriu candidaturas — que fecharam a 5 de fevereiro, mas ainda podem ser enviadas após esta data — para grupos ou artistas que pretendam participar.

No geral, "a produção dos espetáculos/eventos e os custos associados, incluindo viagens, equipamentos e o seu transporte e seguros, serão da responsabilidade dos candidatos, salvo alguma exceção a avaliar pelo Festival da Juventude", é explicado pela organização, que aponta ainda que "a JMJ Lisboa 2023, sempre que possível, proporcionará o espaço, as estruturas e os equipamentos técnicos básicos para a realização dos eventos". De realçar ainda que "não será paga qualquer remuneração em troca da atuação no Festival da Juventude".

Segundo o que é descrito no site, algumas das atividades vão também sair da capital. "Nas cidades e vilas de acolhimento, grupos locais poderão organizar eventos a incluir no programa do Festival da Juventude ALL AROUND. Uma oportunidade de partilhar com os peregrinos aí alojados e com as populações locais os traços culturais e religiosos típicos do nosso país e de conhecer os talentos de quem veio de todo o mundo para participar na JMJ Lisboa 2023", diz a organização.

E a Cidade da Alegria?

Lisboa vai contar também com a Cidade da Alegria, uma zona que vai juntar a Feira Vocacional e o Parque do Perdão, comuns na Jornada Mundial da Juventude.

Segundo descrito no site da JMJ, a Feira Vocacional é um "espaço onde os jovens peregrinos podem entrar em contacto com diversos movimentos, associações, comunidades, ordens religiosas e projetos de cariz social".

Neste sentido, é referido que "os movimentos, associações, comunidades, ordens religiosas e projetos de cariz social interessados em ter uma 'casa' (alugar um stand) na Cidade da Alegria vão poder submeter uma candidatura que será avaliada e posteriormente aprovada". Em caso de aprovação, cada entidade participante irá pagar 600€ por stand, 1.100€ por dois ou 1.5003 por três espaços.

A Feira Vocacional estará aberta de terça-feira a sexta-feira (de 1 a 4 de agosto de 2023) das 9h00 às 20h00.

Por sua vez, o Parque do Perdão é um "espaço onde os peregrinos podem fazer um encontro com o Cristo Misericordioso através do Sacramento da Reconciliação", ou seja, da confissão. Tal como a Feira Vocacional, vai estar a funcionar de 1 a 4 de agosto, mas apenas das 10h00 às 18h00.

De acordo com a organização, "o Parque do Perdão conta com 150 confessionários. Em cada confessionário, e em diferentes idiomas, estará disponível um sacerdote para acolher e escutar os jovens peregrinos, convidando-os a fazer a experiência do amor e da misericórdia de Deus através do sacramento da Reconciliação".

Para garantir sacerdotes para este espaço, estão abertas as inscrições dos padres interessados, através da plataforma de inscrições oficial. "No seguimento do processo de inscrição, os presbíteros deverão preencher o formulário indicando o(s) idioma(s) falados e o dia da sua disponibilidade. No decorrer do evento, e uma vez validada a inscrição, devem comparecer no local no horário que lhes for atribuído, trazendo respectiva alva e estola", é frisado.