Numa nota do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP é referido que a suspeita da prática do crime de “furto de oportunidade”, funcionária de limpeza do aeroporto, “se aproveitou” do facto de a bicicleta estar parqueada na área das chegadas para a furtar.

“Na sequência da denúncia do ofendido pela apropriação de uma bicicleta, foram realizadas diligências no sentido de localizar a alegada autora do crime e recuperar o objeto apropriado”, lê-se no comunicado da PSP.

A bicicleta foi apreendida e entregue ao legítimo proprietário e a detida foi notificada para comparecer hoje em tribunal.