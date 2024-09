Uma mulher de 75 anos morreu hoje na sequência de um atropelamento em Ínsua, Penalva do Castelo, disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu.

“O atropelamento foi junto ao espaço da feira semanal, que estava a decorrer. É uma zona sem passadeiras e a senhora de 75 anos acabou por morrer”, disse à agência Lusa José Manuel Lopes.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo referiu ainda que “a condutora do veículo, uma senhora com mais de 60 anos, foi considerada ferida ligeira devido ao estado de choque em que ficou”.

“O óbito foi declarado no local pela equipa médica da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] de Viseu”, acrescentou José Manuel Lopes, precisando que o atropelamento ocorreu em Ínsua, Penalva do Castelo.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 08:31 e no local estiveram 21 operacionais, apoiados por nove veículos, dos Bombeiros Voluntários de Penalva do Castelo, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Guarda Nacional Republicana (GNR).