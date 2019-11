A agência Anadolu noticiou que a sueca Ema Winberg foi interrogada sobre a morte de James Le Mesurier na quarta-feira e que as autoridades lhe impuseram a proibição de viajar caso seja necessário ela ser interrogada novamente.

Le Mesurier, um antigo oficial do exército britânico e ex-funcionário das Nações Unidas, de 48 anos, foi encontrado morto às primeiras horas de segunda-feira no jardim do prédio onde residia, localizado no bairro central de Beyoglu, em Istambul.

O britânico era presidente executivo da “Mayday Rescue”, organização que ajudou a fundar e a formar os “Capacetes Brancos”, grupo de voluntários socorristas que opera nas zonas rebeldes na Síria.

Segundo a agência DHA, os investigadores privilegiam a pista de um suicídio e apreenderam os aparelhos eletrónicos de Le Mesurier e da mulher. De acordo com o testemunho de Ema Wiberg, o ex-oficial sofria de depressão.

James Le Mesurier terá caído da varanda do prédio e o seu corpo apresentava fraturas na zona da cabeça e nas duas pernas.