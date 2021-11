Maria de Jesus Rendeiro revelou à juíza de instrução Catarina Pires o paradeiro do marido, João Rendeiro, foragido à Justiça desde setembro.

De acordo com a RTP, a declaração de Maria de Jesus foi fundamental para evitar a prisão preventiva.

A mulher de João Rendeiro, suspeita de crimes ligados às obras de arte do ex-banqueiro do BPP, ficou em prisão domiciliária com vigilância eletrónica, decidiu esta quinta-feira o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa.

Detida na quarta-feira, Maria de Jesus Rendeiro viu ser-lhe aplicada esta medida de coação privativa da liberdade após o tribunal considerar existir perigo de fuga, perigo de perturbação do inquérito/investigação e perigo de continuação da atividade criminosa, indica uma nota do TIC.

Segundo a mesma informação divulgada pelo Tribunal, a mulher de João Rendeiro viu ainda ser-lhe aplicada como medida de coação a proibição de contactar com o presidente da Antral, Florêncio de Almeida e com filho deste.