De acordo com as autoridades, Joanna planeava vender dedos humanos num mercado negro online. Tudo terá acontecido depois da mulher ter encontrado os restos mortais humanos regurgitados por um cão que tinha sido entregue num abrigo de animais após a morte do seu dono, em fevereiro de 2024.

"Ela localizou dois dedos humanos, levou-os para casa e colocou-os num frasco contendo formaldeído", disse a procuradora Melissa Sambrooks.

As autoridades salientam também que Joanna fez pesquisas sobre quanto poderiam render os dedos humanos, tendo esta contado à filha que poderia ganhar até 400 dólares.

A polícia acabaria por receber uma denúncia anónima e deslocou-se à casa da mulher, que reconheceu que possuía os restos mortais e pretendia vendê-los online.