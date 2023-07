Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que a mulher foi colhida pelo Alfa Pendular, no apeadeiro de Silvalde.

O alerta foi dado cerca das 12:30.

O óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A linha esteve cortada em ambos os sentidos, mas, segundo fonte da CP, por volta das 14:15 a via "já estava livre".

“A circulação ferroviária tende a normalizar nas próximas horas”, adiantou a mesma fonte.

Ao local acorreram os Bombeiros de Espinho, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Nova de Gaia e a PSP.