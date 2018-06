São instantes, frames de uma viagem pela Rússia à boleia do Mundial de Futebol que nos permitem dar a conhecer o país das matrioscas.

O SAPO24 está a acompanhar a Seleção das Quinas, campeã europeia, que procura na Rússia o título de campeã mundial de futebol.

Entre Sochi, Moscovo e Saransk, dos estádios às ruas da cidade, é o país das matrioscas que ficamos a conhecer de perto, no terreno, no relato dos locais, na festa dos adeptos, nas histórias que surgem sem aviso numa conversa, num passeio, numa viagem — porque nem só de bola de faz uma competição entre as melhores seleções do mundo.

Além destes "Instantâneos da Rússia", em que o objetivo é ir partilhando curiosidades que encontramos, pode acompanhar esta viagem através do #DiárioDaRússia, uma rubrica pela voz (e teclas) de Abílio Reis e Tomás Albino Gomes, equipa do SAPO24 enviada à Rússia para fazer cobertura do Mundial.

As reportagens, crónicas de jogo demais notícias sobre a competição maior do futebol mundial estão todas no Especial "Histórias de futebol em viagem pela Rússia".