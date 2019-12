Segundo Gonçalo Lopes, a aposta “deve ser nas energias de natureza renovável, como, de resto, está previsto nas linhas de apoio comunitárias”.

Na carta, na qual o presidente do Município de Leiria desafia o governante a visitar a Bajouca, “que também é Europa e também quer continuar a ser verde”, adianta-se que “num país que traçou para si próprio metas ambientais ambiciosas, esta posição é um contrassenso”.

E salientou que “o gás tem os dias contados”.

“Sabemos que esta concessão na região de Leiria foi atribuída em 2015, no final do mandato do XIX Governo Constitucional de Portugal, de uma forma atribulada. Dessas concessões, já caíram as do petróleo, restando duas de gás”, recordou.

Gonçalo Lopes explicou que, nas últimas semanas, a autarquia tem trabalhado com especialistas e investigadores no âmbito da Avaliação do Impacto Ambiental desta concessão de gás. “A posição é unânime: a exploração de gás na Bajouca, ou em qualquer ponto do país, não faz sentido para quem quer descarbonizar Portugal”.

Para o presidente, esta exploração “não é solução para Portugal, seja do ponto de vista ambiental ou financeiro”.

“Aliás, a exploração de gás nesta localidade não representaria qualquer vantagem para o consumidor português, que continuaria a ter de suportar a mesma fatura energética. Para o Governo, a compensação a receber seria, além de diminuta, fracionada em montantes irrisórios ao longo de dolorosos anos de exploração”, reforçou na carta.

Na mesma carta, Gonçalo Lopes recordou ainda que a região de Leiria “tem sido a mais atingida pelos fenómenos resultantes do aquecimento global: o avanço do mar na costa, em especial na Praia do Pedrógão em 2013; o trágico incêndio do Pinhal de Leiria em 15 de outubro de 2017; e a tempestade Leslie, que, no dia 13 de outubro de 2018, deixou um profundo rasto de destruição nesta região”.

“Se a globalidade dos portugueses admite a exploração do lítio, incluindo ambientalistas, por representar uma opção energética do futuro, já o caso do gás é difícil de entender ou defender por quem se comprometeu com a construção e uma Europa verde”, insistiu.