A primeira edição do Funchal Summer Fest, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal integrada nas comemorações do Dia Internacional da Juventude e do Dia da Cidade, realiza-se no sábado no Parque de Santa Catarina, indicou a autarquia.

“O evento surge no âmbito das políticas de juventude do município do Funchal e pretende ser um festival diferenciado, destinado aos jovens e às suas famílias, com o objetivo de criar momentos de muita diversão, lúdicos, recreativos e radicais”, refere a câmara, na Madeira, em comunicado.

O evento representa um investimento de 100 mil euros e, de acordo com a vereadora Helena Leal, citada na nota, baseia-se “num conceito inovador, uma espécie de plataforma para os jovens apresentarem as suas ideias, talentos, promovendo a criatividade e a diversidade cultural”.

A autarca, que é responsável pelos pelouros da Juventude e Desporto, destaca, a propósito, a aposta do município, liderado pela coligação Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS-PP), no associativismo juvenil, indicando que este ano já foram apoiadas 10 associações, num investimento de 75 mil euros.

O Funchal Summer Fest 2024 enquadra-se nas comemorações do Dia Internacional da Juventude (12 de agosto) e do Dia da Cidade (21 de agosto) e decorre no centro da cidade entre as 14:00 e as 01:00, com entrada gratuita.

De acordo com a autarquia, o recinto contará com dois palcos (principal e secundário) para diversos concertos e atuações, um espaço ‘gaming’ com ‘e-sports’, um espaço de realidade virtual e diversas atividades, como um concurso de curtas de cinema, atividades radicais e “outras surpresas”.

Na 1.ª edição participam vários artistas, entre os quais o DJ Oxy, o DJ Overule e a cabeça de cartaz JÜRA.