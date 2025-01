Há uma nova data para a realização da restante partida entre Nacional e FC Porto, a contar para a 17.ª jornada. O jogo tinha sido interrompido devido ao nevoeiro, quando o resultado ditava um 0-0, e será agora realizado no próximo sábado.

A derrota do FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga, diante do Sporting, permitiu abrir uma janela de oportunidades para a realização do encontro que estava inicialmente marcado para o próximo dia 15 de janeiro.

"Inicialmente reagendado para 15 de Janeiro, o Nacional informa que por acordo de ambas as sociedades desportivas, o encontro da jornada 17 da Liga Portugal Betclic diante do FC Porto será disputado no dia 12 de janeiro, domingo, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira. Mais se informa que serão válidos apenas os bilhetes adquiridos para a data inicial (3 janeiro), nos postos de venda oficiais (CD Nacional, sponsors oficiais, Liga Portugal, Lojas Continente e FC Porto). Relembramos que os cartões de sócio do CD Nacional são pessoais e intransmissíveis, sendo a sua duplicação ou revenda totalmente proibida", pode ler-se no comunicado do Nacional.