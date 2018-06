Depois de mais de uma semana no mar e de os migrantes e refugiados terem sido distribuídos por diversas embarcações, o “Aquarius” atracou hoje no porto espanhol de Valência, tal como os barcos italianos pelos quais foram dispersos os migrantes recolhidos na costa da Líbia.

“Estamos muito agradecidos por esta árdua experiência ter terminado, mas este acontecimento nunca deveria ter ocorrido”, disse o alto comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para os refugiados, Filippo Grandi, citado num comunicado.

“O princípio do resgate no mar é suficientemente importante para não o pormos em risco e qualquer dúvida sobre os desembarques pode significar um perigo não só para os refugiados e migrantes, mas também para qualquer pessoa que esteja em risco no mar”, advertiu.

A Itália e Malta recusaram que o “Aquarius” atracasse nos seus territórios.

Grandi disse ainda estar à disposição das autoridades espanholas para ajudar nos trabalhos de levantamento das necessidades dos migrantes e refugiados, identificar quais os que podem estar em situação de risco e quais as pessoas que necessitam de proteção internacional.