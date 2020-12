Milhares de arménios, a pedido do primeiro-ministro Nikol Pachinian, desfilaram hoje em Erevan em memória das vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh contra as tropas do Azerbaijão.

Arménios numa Marcha da Memória para homenagear as vítimas do conflito armado de Nagorno-Karabakh, numa multidáo no panteão militar Yerablur EPA/VAHRAM BAGHDASARYAN