Após ter perdido, em 2023, em Paredes, a primeira edição do Europeu de sub-23 para a Espanha, disputada em formato de mini campeonato, a seleção portuguesa retribuiu com a conquista do título numa das ‘catedrais’ do hóquei em patins espanhol.

Quatro golos de Lucas Honório, que já tinha marcado cinco na derrota por 8-5 frente aos espanhóis na fase de grupos, permitiram a Portugal levar a decisão do jogo, após 3-3 e 4-4 no prolongamento, para a decisão nas grandes penalidades, em que o guarda-redes Gonçalo Bento esteve em evidência (2-1).