Portugal disputa hoje com França a final do Europeu de futebol de sub-17, na Albânia, pelas 19h30 em Lisboa, naquela que é a sua segunda presença consecutiva na discussão do troféu, que ergueu seis vezes.

Na Arena Kombëtare, na capital albanesa Tirana, a seleção das ‘quinas’ vai tentar superar França, por três vezes campeã do escalão, em 2004, 2015 e 2022, num escalão de sub-17 (sub-16 até 2021) o qual venceu em 1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016, tendo perdido apenas duas finais, a primeira que atingiu, em 1988, e no último ano. Na meia-final, frente à campeã Itália, Portugal ‘vingou’ a derrota por 3-0 na final de 2024, no Chipre, numa partida decidida nos penáltis e em que o guarda-redes Romário Cunha defendeu três. Portugal e França reeditam na final o encontro que disputaram na segunda jornada do Grupo A da fase preliminar e que terminou com um empate a 0-0.