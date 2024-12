Nancy Pelosi sofre acidente no Luxembrugo. Está agora a "receber um excelente tratamento por parte de médicos e profissionais de saúde"

“Enquanto viajava com uma delegação bipartidária do Congresso no Luxemburgo para assinalar o 80.º aniversário da Batalha de Bulge [também conhecida como Batalha das Ardenas], a presidente emérita Nancy Pelosi sofreu um ferimento durante um compromisso oficial e foi internada no hospital para avaliação”, fez saber o porta-voz de Pelosi, Ian Krager, em comunicado.