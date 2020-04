"Não faz sentido expulsar os transplantes hepáticos ou renais e os doentes oncológicos do Curry Cabral para o transformar em 'hospital covid'. Já enviamos os nossos argumentos aos grupos parlamentares porque, de forma alguma, podemos aceitar e não podemos parar", disse hoje à Lusa Teresa Custódio do Grupo de Transplantados do Hospital Curry Cabral (GTHCC).

O grupo lançou na madrugada de segunda-feira a petição "Pela manutenção do tratamento dos grupos de risco durante pandemia" dirigida ao Presidente da República, primeiro-ministro, Direção Geral da Saúde, Ministério da Saúde e ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC).

Hoje de manhã a petição tinha mais de 1.500 assinaturas.

"Não podemos aceitar e não concordamos com as respostas porque se for por uma questão de segurança as condições de segurança também existem no Curry Cabral e existem condições para criar circuitos limpos", acrescentou a peticionária.

Na segunda-feira, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central esclareceu que a transferência do transplante hepático do hospital Curry Cabral para Santa Marta decorre da necessidade de garantir aos doentes “a máxima segurança” durante a pandemia covid-19.