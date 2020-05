O Douro turístico fechou-se em março por causa da pandemia, numa altura em que estaria a arrancar a época alta na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo. Os cancelamentos e adiamentos das reservas sucederam-se e os hotéis fecharam as portas.

Agora, verifica-se uma reabertura gradual das unidades hoteleiras, restaurantes e lojas de vinho e há quem esteja a optar pelo funcionamento em regime de exclusividade. Os planos de retoma da atividade passam pela implementação de rigorosas medidas de higiene e segurança por causa da covid-19.

A Quinta do Vallado reabre hoje a Casa do Rio Wine Hotel, em Vila Nova de Foz Côa, a Quinta da Pacheca, em Lamego, na segunda-feira e a Quinta da Salada, também em Lamego, no dia 01 de junho. Todas elas já têm reservas feitas por portugueses.

“Não podemos estar parados. Temos de reabrir, mostrar às pessoas que estamos cá e estamos preparados, que tomamos todas as medidas necessárias e que o nosso cliente se pode sentir seguro”, afirmou à agência Lusa Cláudia Ferreira, diretora de turismo da Quinta do Vallado.

Também Leonor Osório, da Quinta da Salada, afirmou que “não era comportável” continuar de portas fechadas.

Sandra Dias, diretora-geral adjunta na Quinta da Pacheca, disse que as “pessoas estão com muita vontade de sair de casa” após os meses de confinamento e que as reservas estão a chegar para maio e meses seguintes.

Na Quinta do Vallado, a opção passou por reabrir primeiro a loja de vinhos virada para a rua na propriedade situada perto do Peso da Régua, entre vinhas e junto aos rios Douro e Corgo.

O Wine Hotel Casa do Rio, com seis quartos e duas suítes, em Vila Nova de Foz Côa, abre hoje e depois, a 29 de maio, os 13 quartos do Wine Hotel do Vallado.