Ricardo Nascimento garantiu que os foguetes que terão causado o incêndio, ainda a ser investigado pelas autoridades, e que "não foi um foguete do arraial" porque os do arraial estavam marcados "para o meio dia".

"As empresas de pirotecnia fazem requerimento à Câmara para o lançamento" disse hoje à tarde ao SAPO24 fonte do gabinete da presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava. O gabinete remeteu para o vice-presidente e por escrito as respostas a mais questões sobre o tema.

A Câmara Municipal da Ribeira Brava não respondeu às questões colocadas hoje pelo SAPO24 ao início da tarde, mas o presidente da Câmara deu uma entrevista à RTP onde refutou a emissão de qualquer licença para foguetes.

Questionado pela nossa redação acerca da constituição de um arguido durante a investigação, o gabinete de Imprensa do Ministério Público disse que "encaminhou o pedido", mas acabou por não responder em tempo útil.