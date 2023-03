“A Autoridade Marítima Nacional, a Marinha Portuguesa e a Força Aérea Portuguesa, realizaram na tarde de ontem [quinta-feira] uma operação conjunta em águas internacionais a sul de Portugal, da qual resultou a apreensão de duas embarcações de alta velocidade e na identificação de sete indivíduos, cinco de nacionalidade marroquina e dois de nacionalidade espanhola”, adiantam as autoridades em comunicado.

De acordo com a nota, uma aeronave da Força Aérea Portuguesa começou por detetar duas embarcações suspeitas, tendo em seguida constatado que não possuíam a respetiva identificação (nome e bandeira).

Estas diligências levaram à apreensão dos barcos, que continham 58 jerricãs para armazenar combustível vazios, e à condução dos seus tripulantes para o porto mais próximo do local onde se desenrolou a operação, para identificação.

O comunicado relata que a abordagem às embarcações foi realizada por duas embarcações, também de alta velocidade, uma da Polícia Marítima, e outra da Marinha Portuguesa, operada por fuzileiros.

“Como medida cautelar, os sete indivíduos foram transportados para Faro para posterior identificação, bem como as embarcações foram apreendidas, tendo sido contactado o Ministério Público para posteriores diligências” conclui a nota.

Segundo informações enviadas à Lusa, até à semana passada, tinham sido apreendidas desde o início do ano 20,20 toneladas de estupefacientes, ultrapassando, em menos de três meses o total de droga apreendido pela Polícia Marítima e pela Marinha ao longo de 2022, ano no qual se apreendeu 16,52 toneladas de droga, sobretudo haxixe e a cocaína.

A droga apreendida nos primeiros meses do corrente ano excede em quase quatro toneladas o total do ano anterior e representa quatro vezes mais do que a quantidade de estupefacientes apreendidos em 2021, quando se registou a apreensão de apenas 5,14 toneladas.

O combate ao tráfico de droga tem sido visível também na apreensão de embarcações de alta velocidade, com a Autoridade Marítima Nacional a adiantar que foram já apreendidas 13 lanchas rápidas nos primeiros meses de 2023, quase tantas quanto as 15 que a Polícia Marítima (em colaboração com a Marinha) apreendeu durante 2022.

A maioria das ações de combate ao tráfico de droga tem ocorrido a sul do território continental.