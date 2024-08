“No dia 23 de agosto (…), o primeiro-ministro indiano Narendra Modi efetuará uma visita oficial à Ucrânia”, declarou a Presidência, em comunicado de imprensa.

Trata-se da primeira visita de Estado de Modi à Ucrânia, onde se deverá encontrar com o Presidente Volodymyr Zelensky.

Esta manhã, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, país que mantém tradicionalmente laços de amizade com a Rússia, já tinha avançado informação sobre a deslocação, mas sem especificar datas.

A diplomacia indiana deu conta de uma visita do chefe do executivo “à Polónia e à Ucrânia”, mas os meios de comunicação social indianos sugeriam o final da semana.

Na deslocação a Moscovo, no início de julho, Putin agradeceu a Modi os esforços para resolver pacificamente a crise ucraniana.

“Agradeço-lhe pelas suas tentativas de encontrar soluções para a crise ucraniana, em primeiro lugar, de forma pacífica”, disse Putin, no início da reunião entre os dois governantes, no Kremlin, agradecendo ainda a atenção dada a outros “problemas candentes”.

Esta foi a primeira visita de Modi à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Nova Deli tem evitado censurar oficialmente a Rússia, defendendo a neutralidade e a necessidade de resolver o conflito diplomaticamente.

Em Moscovo, o líder indiano destacou que, para “um futuro melhor para a próxima geração, a paz é da maior importância”, manifestando ainda preocupação com a morte de crianças.

“As bombas, os mísseis e as armas não podem garantir a paz, é por isso que estamos a insistir no diálogo”, disse o indiano. E notou: “Quando crianças inocentes são assassinadas, quando as vemos morrer, o nosso coração dói e essa dor é insuportável”.

De acordo com Modi, que falou com Putin durante várias horas na residência do chefe do Kremlin, nos arredores de Moscovo, os dois dirigentes concordaram que “a paz deve ser estabelecida o mais rapidamente possível”.

A Rússia é um dos principais fornecedores de petróleo e armas baratas à Índia. Mas o isolamento de Moscovo pelo Ocidente e os seus laços crescentes com Pequim tiveram um impacto na sua parceria com Nova Deli.

Nos últimos anos, as potências ocidentais têm vindo a reforçar os laços com a Índia, para contrariar a crescente influência da China na Ásia-Pacífico, ao mesmo tempo que pressionam Nova Deli a distanciar-se de Moscovo.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.