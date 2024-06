O concurso, ganho pela empresa do bilionário Elon Musk, tem um valor total que pode atingir até 843 milhões de dólares (789,3 milhões de euros), de acordo com um comunicado da agência espacial norte-americana.

A NASA anunciou no ano passado a sua intenção de mergulhar a Estação Espacial Internacional (ISS, do inglês International Space Station), sobre um oceano, após o seu fim de vida. Algumas peças irão desintegrar-se durante a manobra, enquanto outras, mais resistentes, irão cair no mar.

Mas esta operação requer o desenvolvimento de um veículo suficientemente potente para manobrar a ISS, que pesa cerca de 430 mil quilos.

O veículo a desenvolver pela SpaceX deverá permitir “desorbitar a Estação Espacial e evitar quaisquer riscos para áreas habitadas”, disse a NASA.

Tal como a ISS, também o veículo que a vai empurrar deverá desintegrar-se ao reentrar na atmosfera da Terra.

O veículo, uma vez concluído, passará a pertencer à NASA, que será responsável por operá-lo durante a missão.

Os Estados Unidos, o Japão, o Canadá e os europeus comprometeram-se a prosseguir as operações da ISS até 2030, enquanto a Rússia o fez, para já, até 2028.

“Remover com segurança a Estação Espacial Internacional de órbita é uma responsabilidade das cinco agências espaciais”, escreveu a NASA, na quarta-feira.

Apesar da guerra na Ucrânia, a ISS continua a ser uma das raras áreas de cooperação entre Washington e Moscovo.