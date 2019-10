“A indústria tem uma associação – a Alfocelca – que tem meios dedicados ao combate de incêndios e dedica recursos substanciais à prevenção, [cerca de quatro milhões de euros anuais”, afirmou João Castello Branco, em entrevista à Lusa.

Este responsável sublinhou que as florestas que a indústria gere tendem a ter uma incidência de fogos florestais “muito iminente”, embora no caso da Navigator seja residual, devido, em grande parte, a estas florestas estarem junto a outras “não geridas pela indústria”.

A Navigator quer atingir a neutralidade carbónica até 2035, antecipando as metas de Bruxelas e do Governo português, tendo em marcha um plano que, na componente florestal, prevê aumentar a produtividade das áreas de produção de eucalipto e, com isso, absorver mais CO2.

Questionado sobre o facto de a monocultura do eucalipto ser um problema para Portugal, sobretudo em matéria de incêndios, o presidente executivo da Navigator disse que, comparativamente a outros países, a posição de Portugal é até “bastante” vantajosa.

“Em Portugal, nas espécies plantadas de exploração industrial temos cerca de 26% de eucalipto, 23% de sobreiro e 23% de pinheiro bravo. Quando vemos outros países, como é o caso da Finlândia, 66% da floresta plantada é pinheiro. Se fizemos a mesma análise para a Austrália, para a Irlanda, para a República Checa, onde não é o pinheiro, mas é o abeto, estamos a falar de 60%, 52% e 48%”, exemplificou.