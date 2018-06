O navio da Organização Não-Governamental (ONG) 'Lifeline' com imigrantes a bordo e que foi proibido de atracar em portos italianos, enviou hoje uma mensagem ao ministro do Interior italiano a lembrar que leva "seres humanos a bordo".

Recentemente, o ministro Matteo Salvini, conotado com a extrema-direita italiana, utilizou, na sua página do Facebook, a expressão “carga humana” para aludir ao caso do navio `Lifeline´ que navegava no Mediterrãneio com largas dezenas de imigrantes a bordo e sem autorização para atracar em portos italianos.

“Nós não trazemos carne a bordo, apenas seres humanos”, replicou a ONG, numa mensagem dirigida ao governante italiano.

Na missiva, a ONG convida cordialmente Matteo Salvini a verificar pessoalmente que se tratam de seres humanos que o `Lifeline´ salvou do naufrágio.

“Venha ver. Será bem-vindo”, adianta a ONG alemã, que navega ao largo de Malta com 239 imigrantes a bordo, incluindo 14 mulheres e quatro crianças, resgatados junto à costa da Líbia.

A organização precisou que recebeu água potável, medicamentos e cobertores, trazida de Malta por outros dois navios humanitários alemães, o “Sea Eye” e o “Sea Watch”.

O `Lifeline´ aguarda a chegada em breve do navio dinamarquês Alexander Maersk, que salvou 113 imigrantes das águas a sul de itália e que poderá auxiliar o `Lifeline`em caso de mau tempo.