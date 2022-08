Símbolo da amizade de Portugal com o Brasil o navio da Marinha portuguesa "Sagres" aportou na manhã de hoje em Salvador, capital da Bahia, para as comemorações dos 200 anos da independência do país sul-americano.

"O navio-escola 'Sagres' representa o melhor da união entre Portugal e o Brasil, não só pelas viagens que faz aqui a este país, mas também, e muita gente desconhece esse facto, porque o navio-escola 'Sagres' foi da Marinha brasileira, tinha outro nome, mas foi da Marinha brasileira e há 60 anos Portugal o incorporou na Marinha portuguesa", explicou à Lusa o embaixador português no Brasil, Luis Faro Ramos. "Portanto, eu acho que é um símbolo excelente, um símbolo fantástico da união e do que junta os nossos povos", acrescentou o diplomata. A embarcação estará aberta a visitas públicas em Salvador e, segundo Faro Ramos, "o público vai poder admirar um navio que é uma autentica joia do nosso país". "É um navio muito bonito. Aliás, quem vier visitar vai ter a oportunidade de ver. É um navio que está muito bem conservado e que vai poder mostrar às pessoas também aquilo que é sua funcionalidade no seu dia-a-dia", completou. Já o comandante da "Sagres", o capitão-de-fragata Mário António Fonte Domingues, explicou que a embarcação costuma encantar as pessoas que sobem a bordo porque remete para o período histórico da navegação à vela. "Normalmente as pessoas adoram a ter o contacto com esta realidade dos grandes veleiros e a 'Sagres' é um símbolo da tradição marítima portuguesa", disse. "A Marinha portuguesa tem mais de 700 anos e Sagres é como se fosse a figura de proa dessa tradição marítima, sendo que de alguma maneira, também são as raízes da própria Marinha brasileira. (…) Estamos [Brasil e Portugal], de certa maneira, unidos por um cordão umbilical muito relevante", salientou Domingues. O comandante da "Sagres" disse que a embarcação ficará no porto de Salvador de 25 a 28 de agosto e, em seguida, seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará, em 07 de setembro, de uma parada naval organizada pela Marinha brasileira. O navio-escola "Sagres" já deu três voltas ao mundo e tem como missão permitir o treino e o contacto com a vida no mar aos cadetes da Escola Naval portuguesa. Nesta viagem, de acordo com aquela que é a principal missão do navio, de assegurar a formação dos futuros oficiais da Marinha portuguesa, estão embarcados os cadetes do 2.º ano da Escola Naval, contabilizando-se um total de 46 cadetes embarcados, seis dos quais são de Marinhas amigas. Entre 27 de outubro 1948 e 30 de novembro de 1960, o navio fez parte da Marinha do Brasil, com o nome de "Guanabara". Em 1962 foi adquirido por Portugal e aumentado ao efetivo dos navios da Marinha portuguesa. Além dos eventos de navegação previstos no Rio de Janeiro a embarcação também realizará uma receção ao Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em 09 de setembro. "É um orgulho para todos os portugueses e em especial para toda a comunidade portuguesa e lusodescendente que vive aqui no Brasil, que o navio-escola 'Sagres' esteja mais uma vez aqui e, ainda por cima, para comemorar ou para se associar às comemorações do bicentenário da independência", concluiu o embaixador português.