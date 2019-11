Podia ser uma atividade de Estudo do Meio, mas é de uma disciplina exclusiva do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, distrito de Beja, que a criou no âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário.

“Na nossa disciplina de Biosfera, qual é o tema que temos estado a tratar ultimamente?”, pergunta a professora Bárbara Martins aos alunos, que respondem prontamente em coro: “A seca”.

“A seca, ou seja, a escassez de água, que é um problema que atinge não só Castro Verde, mas todo o nosso Alentejo”, explica, justificando o desafio lançado aos alunos, a maioria com oito anos.

Bárbara Martins conta à agência Lusa que a disciplina foi criada no ano letivo de 2017/2018, quando o agrupamento aderiu ao projeto que permite às escolas criarem disciplinas de currículo local.

O concelho de Castro Verde tinha sido classificado Reserva da Biosfera da UNESCO em junho de 2017 e o agrupamento achou o tema “extremamente interessante” e criou a disciplina com apoio da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), do município e da Associação de Agricultores do Campo Branco.

“Não é qualquer [concelho] que consegue aquilo que Castro Verde conseguiu e tem as características próprias que Castro Verde tem” para ter sido classificado Reserva da Biosfera, frisa.

Por isso, o “grande objetivo” da disciplina é que as crianças conheçam bem as particularidades, tenham “grande orgulho” e sejam “grandes agentes interventivos e embaixadores da terra que os viu nascer”, explica.