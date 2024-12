Um autocarro de passageiros desgovernado abalroou, esta quarta-feira, um táxi e uma esplanada e destruiu a montra de um café na Gare do Oriente, no Parque das Nações, em Lisboa.

Contactada pelo SAPO24, a PSP sublinha que o expediente ainda está a ser elaborado e que o acidente aconteceu por volta das 15h00.

Segundo a autoridade, tudo terá sido causado por um autocarro mal travado que causou danos no café, na viatura e taxi parado em frente do terminal de autocarros. Não existia motorista a bordo nem passageiros e os danos foram apenas materiais.

A PSP esteve no local a acompanhar a ocorrência.

As imagens divulgadas no Facebook dos Vigilantes da Estrada mostram o autocarro desgovernado a percorrer várias dezenas de metros.

É possível observar que o veículo galgou dois passeios e começou por atingir um táxi, que aparentemente não tinha ninguém no interior e que estava estacionado no terminal de autocarros da Gare do Oriente.

Após embater com o táxi, o autocarro prosseguiu a sua marcha e abalroou uma esplanada e a montra de um estabelecimento, acabando por se imobilizar sozinho.

Veja aqui o vídeo: