Contreiras, que foi Conselheiro de Estado, Conselheiro da Revolução e diretor do Serviço de Coordenação de Informações em 1975 (SDCI), sofreu uma doença súbita, de acordo com fonte próxima da família.

Participou ativamente no 25 de Abril de 1974 e na redação do Programa do Movimento das Forças Armadas, sendo considerado o mais importante membro do MFA dentro da Marinha.

Foi Carlos de Almada Contreiras que indicou a canção "Grândola Vila Morena" como senha da operação militar que resultou na revolução.

Contreiras, que nasceu em Aljustrel (Beja) em 1941 e fez os seus estudos secundários no Liceu de Setúbal, tem entre várias condecorações a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, de acordo com uma nota biográfica na página na Internet da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril.

"Ingressou na Escola Naval em 1960. Entre 1964 e 1970 realizou diversas comissões militares na Guiné, Moçambique, Angola e S. Tomé e Príncipe. (…) Depois de passar à reserva, esteve em Moçambique entre 1988 e 1997, com atividades na Secretaria de Estado das Pescas e na FAO. Na Câmara Municipal de Cascais (1997-2007) foi assessor do presidente e diretor do Departamento da Polícia Municipal", pode ler-se.

Dirigia a coleção "Memórias de Guerra e Revolução" editando obras que procuram estudar e clarificar a memória histórica da Revolução de Abril de 1974, sendo coordenador das obras: Operação "Viragem Histórica" (2.a ed.) - 25 de Abril de 1974 e A Noite que Mudou a Revolução de Abril - A Assembleia Militar de 11 de Março de 1975.

A data e o local da realização das cerimónias fúnebres serão anunciados posteriormente, ainda de acordo com a mesma fonte familiar.