Netanyahu foi submetido a um exame no Hospital Hadassah, em Jerusalém, na quarta-feira, “onde foi diagnosticado com uma infeção do trato urinário devido a hipertrofia benigna da próstata”, segundo um comunicado do gabinete do líder israelita.

“O primeiro-ministro será, por isso, submetido à remoção da próstata amanhã [domingo]”, acrescenta o texto.

O chefe do Governo de Israel já tinha sido operado a uma hérnia em março e submetido a outra operação em julho de 2023 para implantação de um ‘pacemaker’.

Benjamin Netanyahu enfrenta um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que o acusa de crimes de guerra e contra a humanidade na ofensiva militar israelita que se prolonga desde outubro de 2023 na Faixa de Gaza.

Tornou-se também no primeiro líder de um governo israelita em funções a responder perante um julgamento criminal no seu país, no qual é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança.

Netanyahu declara-se inocente em todos os casos, alegando que a acusação do TPI é desprovida de fundamento e movida por intenções antissemitas e que os três processos contra ele em Israel têm motivações políticas.

Benjamin Netanyahu, o político israelita que mais tempo ocupou o cargo de primeiro-ministro, lidera atualmente o governo mais à direita da história de Israel.