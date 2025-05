Segundo a página na Internet da ANA — Aeroportos de Portugal, entre as 06:10 e as 12:00, foram cancelados quase duas dezenas de voos, entre aterragens e descolagens, assim como se registam atrasos em diversos voos. Quatro voos tiveram que divergir para outros aeroportos.

A mesma situação já se tinha verificado na segunda-feira, 26 de maio, dia em que a NAV Portugal adiantou à agência Lusa que o nevoeiro que se fez sentir nessa manhã na zona do Porto “teve algum impacto nas operações no Aeroporto Sá Carneiro, com registo de divergências nas primeiras duas horas de operação”.

“Importa sublinhar que o sistema de aterragem por instrumentos do Aeroporto do Porto se encontra temporariamente fora de serviço de forma programada devido às obras em curso naquela infraestrutura”, indicou então a empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo.

Na segunda-feira, a NAV explicou que “a conjugação entre a indisponibilidade temporária do ILS e as condições de visibilidade reduzida explica as restrições verificadas” naquele dia, o que hoje se voltou a verificar.

A NAV disse ainda que a situação no Aeroporto do Porto “foi comunicada atempadamente a todos os operadores aéreos e enquadra-se no planeamento habitual para este tipo de intervenções”.

As obras estão previstas decorrerem até fevereiro de 2026.

À semelhança do que aconteceu na segunda-feira, a Lusa voltou hoje a questionar a ANA — Aeroportos de Portugal sobre quantos voos é que foram afetados e quando é que o ILS estará novamente operacional, mas, até ao momento, a gestora aeroportuária não respondeu.

Em 27 de maio de 2024, a ANA anunciou que o reforço da pista do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, distrito do Porto, teria início em 31 de julho desse ano, acrescentando que a empreitada demoraria 19 meses e teria um investimento de 50 milhões de euros.

A ANA explicou que as obras visavam “reforçar as condições operacionais do aeroporto, sendo esta a maior intervenção realizada na pista desta infraestrutura”.

A intervenção na pista e áreas adjacentes inclui a repavimentação completa da camada de desgaste da pista 17-35, intervenções de reforço estrutural da pista, ajustamento da geometria da faixa da pista (strip), e na linha de aproximação (sinalização luminosa) das pistas 17 e 35, bem como a substituição dos sistemas de luzes da pista por LED.

A obra prevê ainda renovação integral do sistema de drenagem da pista e a instalação de infraestruturas civis para a implementação de equipamentos de navegação (ILS categoria II) na pista 35, que vão permitir operações em baixa visibilidade.