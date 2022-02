O Presidente nigerino, Mohamed Bazoum, anunciou a libertação de vários "terroristas" detidos no Níger, incluindo pela primeira vez membros do movimento extremista Boko Haram, no âmbito de um quadro de "busca pela paz", noticiou hoje a televisão nacional estatal.

O anúncio da libertação foi feito por Mohamed Bazoum na noite de sexta-feira durante uma reunião sobre a situação de segurança no país, segundo adianta o mesmo canal de televisão. "Estas libertações são as primeiras deste género a ser divulgadas dentro do quadro da procura e da restauração da paz no Níger, desde o início dos ataques terroristas em 1995", disse uma fonte presidencial à agência France-Presse (AFP)