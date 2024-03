Na Carolina do Sul, Nikki Haley subiu ao pódio sob os aplausos de um pequeno grupo da sua equipa e afirmou estar "cheia de gratidão pela efusão de apoio" que recebeu de todo o país. "Mas chegou o momento de suspender novamente a minha campanha", afirmou.

"Não vou deixar de usar a minha voz para aquilo que acredito. O nosso mundo está a arder porque os EUA estão a retirar-se. Donald Trump deverá ser o nomeado, na nossa convenção que se reune um junho, e por isso dou-lhes os parabéns", disse Nikki Haley.

"O nosso país é demasiado precioso para que as nossas diferenças nos dividam", afirmou Haley. "Está agora com Donald Trump conquistar os votos do nosso partido e de quem não o apoia. E espero que ele faça isso mesmo", acrescentou.

Haley foi a era a última rival do ex-presidente Donald Trump na campanha presidencial republicana das primárias e, embora este tenha conquistado a vitória em 14 das 15 disputas republicanas na Superterça, ela mantinha a esperança de uma possível vitória ao vencer em Vermont.

Nas primárias republicanas na Superterça, Haley ganhou apenas 43 dos delegados republicanos, enquanto Trump venceu 764.