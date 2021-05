A 7 de maio, o governo britânico anunciou a inclusão de Portugal na 'lista verde', sendo assim uma das exceções dentro da Europa, já que a maioria dos outros países vai ficar na 'lista amarela', sujeitos a restrições mais apertadas, como é o caso de Espanha, França e Grécia. Assim, desde ontem que as viagens de e para o Reino Unido são permitidas, bastando apresentar um teste negativo para a covid-19 realizado nas 72 horas anteriores.

O aeroporto de Faro acusou a decisão: chegaram 17 voos vindos do Reino Unido, o que dá mostras de um novo capítulo para o turismo algarvio nesta fase pandémica. Ao SAPO24, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), fez um balanço destas chegadas — que nada tiveram a ver com as registadas no verão passado, marcadas por longas filas.

"É um feedback muito positivo em várias linhas. Em primeiro lugar, da parte de quem acolhe. A operação de chegada correu bem, não houve problemas com filas ou dificuldade de acesso e havia procedimentos adicionais a implementar, nomeadamente para os passageiros do espaço Schengen. As pessoas vinham felizes, vinham claramente agradadas por estarem a chegar ao Algarve", começou por dizer.

Quem são estes turistas? "O perfil é muito distinto, havia pessoas mais novas, mais velhas... Outras que nunca tinham vindo ao Algarve", conta. No último caso, relata João Fernandes, para alguns destes turistas a primeira opção nem era o sul do país. "Era a Grécia ou a Espanha", países não estão na 'lista verde' do Reino Unido. "Houve inclusive quem dissesse que já não vinha ao Algarve há mais de 10 anos", partilha ainda.

No que diz respeito à recepção dos turistas, o presidente RTA refere que estes "foram bem acolhidos, tiveram quase um tratamento de estrela com todas as televisões presentes".

Além disso, a chegada ao país foi acompanhada por um brinde da parte do Turismo do Algarve. "As nossas ofertas pretendiam passar duas mensagens: uma primeira, de boas-vindas, com um guia turístico para dar a conhecer o que há de melhor na região; mas também uma outra, com um kit com duas máscaras e um álcool-gel, para lembrar que é preciso uma atitude preventiva e responsável".

De Faro para onde? "Muitos vão para Albufeira, outros para Portimão, Loulé", diz João Fernandes. O presidente da Região de Turismo sublinha ainda que muitos dos que ontem chegaram já "têm residência" na região e que a vinda "não é apenas uma preferência turística".

O regresso à normalidade

O Algarve "depende do turismo e esse turismo tem 75% de procura externa", sendo o mercado britânico "o mais expressivo na região". João Fernandes recorda que o Algarve "tem estado praticamente parado, com altos níveis de desemprego". Assim, diz, "é muito reconfortante saber que também na região as pessoas poderão viver um bocadinho melhor".

Para que a segurança seja mantida em território algarvio, existem "protocolos sanitários em vigor nos hotéis, nos restaurantes, nas diferentes áreas relacionadas com o turismo".

Neste sentido, e já que os ingleses têm de ser testados antes de regressarem às suas casas,"foi feito um apanhado muito exaustivo dos vários pontos onde os cidadãos britânicos podem fazer testes", num levantamento que levou ao registo de "mais de 126 lugares com [relação com] laboratórios acreditados para esse efeito".

Além de essa informação vir no pacote de boas vindas, seguiu "também para as companhias aéreas e para as operadores internacionais". Como complemento, existe "uma linha do Turismo do Algarve, fixa e móvel", já que muitos turistas "não conhecem os limites administrativos, não sabem se estão exatamente no concelho A ou no concelho B" e assim podem telefonar "na sua língua nativa e terem a resposta sobre qual é o centro mais próximo do local onde se encontram".

Ao nível da hotelaria, muitos dos espaços "estão a estabelecer protocolos com os laboratórios para poderem fazer quer a marcação, quer o teste no próprio espaço hoteleiro, no conforto onde estão a ficar", afirma João Fernandes.

No total, o aeroporto de Faro recebeu no primeiro dia desta semana "17 voos britânicos e 8 de outros mercados". "Por exemplo, o primeiro voo foi de Genebra. Não fizemos distinções para esta oferta de boas-vindas entre britânicos e [turistas] de outras nacionalidades que nos visitem. São todos bem-vindos, especialmente os portugueses", garante.

Dado o fluxo de turistas, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) "teve um reforço de efetivos, também com a ajuda da PSP, para fazer os controlos sanitários — verificação de testes PCR à entrada —, sobretudo para os passageiros Schengen, para a maioria dos voos da Europa. Isso foi, obviamente, fundamental para podermos ter uma chegada fluída, sem qualquer problema", recorda.

E o que traz o futuro? De acordo com o presidente da Região de Turismo do Algarve, os números de voos "andarão mais ao menos no mesmo nível ao longo da semana e depois, na semana seguinte, como se inicia o período intermédio de férias dos britânicos — que começa no dia 24 e acaba no dia 6 de junho — é esperada uma intensificação desses voos e, naturalmente, da chegada de britânicos a Portugal".