No dia 17 de fevereiro, todos podemos ajudar instituições de solidariedade social ao entregar medicamentos na farmácia mais próxima. Trata-se da 10º Jornada de Recolha de Medicamentos, a principal Iniciativa do Banco Farmacêutico. Este ano, pela primeira vez, esta iniciativa vai decorrer em todos os distritos de Portugal continental, abrangendo 230 farmácias.

Entre as 9h00 e as 19h00 de sábado, 17 de fevereiro, será possível comprar medicamentos na farmácia mais próxima e doá-los a Instituições de Solidariedade Social (IPSS). Cada farmácia reúne medicamentos para entregar a uma determinada instituição, que, por norma, está localizada no mesmo distrito. Assim que as pessoas entram no espaço, é divulgada qual a Instituição de Solidariedade Social que vai ser beneficiária e é partilhada uma lista dos medicamentos mais necessários à instituição.

No total, existe uma lista heterogénia de 100 IPSS beneficiárias, que acabam por atuar em segmentos muito diversos. Por exemplo, entre as 100 encontra-se a Comunidade Vida e Paz, que ajuda os sem-abrigo; a Associação Ajuda de Berço, que é a casa de muitos bebés; a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, que promove a inclusão de pessoas com deficiência ou incapacidade na sociedade entre muitas outras.

As Jornadas de Recolha de Medicamentos são uma iniciativa que celebra agora 10 anos. Em 2009, a ideia surgiu de "um grupo de estudantes de farmácia que sentiu a necessidade de diminuir a carência de medicamentos nas IPSS". No primeiro ano, conseguiram que a iniciativa tivesse a colaboração de 39 farmácias, que reuniram, no total, 4 mil embalagens. No ano passado, já existia uma rede de 222 farmácias e 14 mil medicamentos foram entregues a Instituições de Solidariedade Social. Ao longo destes 10 anos, foram recolhidos 82 mil medicamentos.

“As pessoas estão muito sensibilizadas para esta temática, porque sabem que os medicamentos são caros e que as instituições precisam deles. E tratam-se sempre de medicamentos de primeira necessidade”, diz Ana Formigal, responsável de comunicação do Banco Farmacêutico, ao SAPO24.

No mesmo sentido, Luís Mendonça, Presidente do Banco Farmacêutico, salienta que esta iniciativa ajuda “as pessoas mais carenciadas, através da doação de algo essencial, mas tantas vezes inacessível: medicamentos”.

Para assegurar que tudo corre como previsto, vão estar 600 voluntários distribuídos pelas 230 farmácias que recolhem medicamentos. O Banco Farmacêutico assegura depois a entrega destes medicamentos, por responsáveis de saúde, diretamente aos utentes.

O Banco Farmacêutico é uma iniciativa da Associação para a Assistência Farmacêutica, uma associação criada para uma intervenção na área da saúde e medicamentos.